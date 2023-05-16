Маляр: ВСУ освободили 20 квадратных км под Бахмутом, но россияне продвигаются в самом городе

Украинские военные освободили от оккупантов около 20 квадратных километров в Бахмутском районе. При этом захватчики продвигаются в самом городе.

Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр в Телеграм.

Она подчеркнула, что информацию о ходе боевых действий следует рассматривать в комплексе всех мер оборонной операции и не вырывать из контекста.

"К примеру, в течение нескольких дней наши войска освободили от врага на севере и юге пригорода Бахмута около 20 квадратных километров. В то же время, враг несколько продвигается в самом Бахмуте, полностью уничтожая город артиллерией. Кроме того, враг подтягивает подразделения профессиональных десантников", - написала заместитель министра.

Маляр подчеркнула, что продолжаются тяжелые бои с разным результатом.

Она отметила, что украинские защитники делают максимум и даже больше.

"То, что оборона Бахмута длится столько месяцев, да еще и на определенных участках есть продвижение - это сверхусилие наших бойцов и высокий уровень профессиональности командования обороной", - добавила она.

Маляр напомнила, что у оккупантов есть преимущество в количестве людей и вооружении. В то же время благодаря действиям украинских военных враг еще с прошлого лета не может реализовать свои планы на Бахмутском направлении.ф