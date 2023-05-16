HIMARS уничтожил два российских РСЗО Град на Таврическом направлении. ВИДЕО
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На Таврическом направлении аэроразведка обнаружила два российских РСЗО БМ-21 "Град", благодаря реактивной системе залпового огня "HIMARS" украинские бойцы вражескую технику уничтожили.
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Видео успешной атаки наших бойцов было опубликовано в соцсетях.
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