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Двести тысяч двухсотых россиян за время полномасштабного вторжения. Генштаб обновил потери РФ

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Они уже не никогда не навредят украинцам

Двести тысяч двухсотых россиян за время полномасштабного вторжения. Генштаб обновил потери РФ

Zelenskiy Official

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.05.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 200590 (+610) человек ликвидировано,
  • танков – 3771 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин – 7365 (+17) ед,
  • артиллерийских систем – 3166 (+16) ед,
  • РСЗО – 562 (+0) ед,
  • средства ПВО – 318 (+2) ед,
  • самолетов – 308 (+0) ед,
  • вертолетов – 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2748 (+16),
  • крылатые ракеты – 982 (+9),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6067 (+19) ед,
  • специальная техника – 417 (+7).

Данные уточняются.

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – за прошедшие сутки состоялось 55 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий и в дальнейшем остаются Бахмут и Марьинка.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника. За прошедшие сутки нашими защитниками уничтожено 10 ударных и 6 разведывательных БпЛА. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 6 районов сосредоточения живой силы, 3 станции радиоэлектронной борьбы, 4 склада боеприпасов противника и 1 пункт горюче-смазочных материалов оккупантов.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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