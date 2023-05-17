Двести тысяч двухсотых россиян за время полномасштабного вторжения. Генштаб обновил потери РФ

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.05.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 200590 (+610) человек ликвидировано,

танков – 3771 (+9) ед,

боевых бронированных машин – 7365 (+17) ед,

артиллерийских систем – 3166 (+16) ед,

РСЗО – 562 (+0) ед,

средства ПВО – 318 (+2) ед,

самолетов – 308 (+0) ед,

вертолетов – 294 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2748 (+16),

крылатые ракеты – 982 (+9),

корабли / катера – 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 6067 (+19) ед,

специальная техника – 417 (+7).

Данные уточняются.

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – за прошедшие сутки состоялось 55 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий и в дальнейшем остаются Бахмут и Марьинка.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника. За прошедшие сутки нашими защитниками уничтожено 10 ударных и 6 разведывательных БпЛА. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 6 районов сосредоточения живой силы, 3 станции радиоэлектронной борьбы, 4 склада боеприпасов противника и 1 пункт горюче-смазочных материалов оккупантов.