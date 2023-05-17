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"Никогда не говори "никогда". Госсекретарь США впервые допустил признание России спонсором терроризма

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"Never say "never"

"Никогда не говори "никогда". Госсекретарь США впервые допустил признание России спонсором терроризма

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Государственный секретарь США Энтони Блинкен допустил, что Россия может быть признана государством-спонсором терроризма. Об этом он сказал на слушаниях в комитете Сената США, посвященных Китаю. Короткое заявление Блинкена прозвучало во время дискуссии с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, тот настаивал на необходимости этого действия.

"Мы же все здесь хотим, чтобы Китай не помогал России, правильно? У меня есть идея. 100 американских сенаторов предложили, чтобы мы объявили Россию государством-спонсором терроризма, чтобы удержать такие страны, как Китай, от предоставления им оружия. Прошли месяцы, а ничего не произошло. Господин государственный секретарь, вы мне очень нравитесь, но вы же никогда не объявите Россию государством-спонсором терроризма, не так ли?" – спросил Грэм.

"Никогда не говори "никогда", – коротко ответил Блинкен.

Признание России государством-спонсором терроризма привело бы к международной изоляции Москвы и заставило бы США накладывать дополнительные ограничения на страны, которые взаимодействуют с Кремлем. Именно Государственный департамент имеет полномочия определять такой статус.

Ранее администрация Байдена отвергла требования признать РФ государством-спонсором терроризма, заявив, что это бы связало руки американцам и заблокировало бы любые дипломатические усилия, направленные на прекращение войны.

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В статье: война с россией Энтони Блинкен
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