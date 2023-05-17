Самый длинный матч сезона. Калинина в четырехчасовом триллере вышла в полуфинал Мастерса
Это была эпическая заруба
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Ангелина Калинина пробилась в полуфинал турнира серии Мастерс в Риме. В 1/4 финала украинка в трех сетах одолела бразильскую теннисистку Беатрис Хадад Майя.
Весь поединок напоминал качели: ни одна теннисистка не показывала стабильности в течение длительного времени. Калинина начала игру со спурта 4:0, однако в итоге проиграла сет на тай-брейке. Во второй партии теннисистки не отпускали друг друга, но в двенадцатом гейме украинке удалось заработать первые сет-боллы, отыгранные Майей. В итоге дело снова дошло до тай-брейка, где Ангелина реализовала четвертый в сумме сет-бол. Третья партия началась с брейка от бразильянки и счета 3:0. Однако украинская теннисистка не растерялась и взяла шесть геймов подряд.
По окончании противостояния обе спортсменки не сдерживали слез.
Каждый из сетов этого матча длился более часа, а в общей сложности хронометраж встречи остановился на отметке 3 часа и 41 минуту. Следующей соперницей украинки будет Вероника Кудерметова. Игра состоится 19 мая.
Теннис. WTA. Рим. Четвертьфинал
Беатрис Хадад Мая (Бразилия, 15) – Ангелина Калинина (Украина, 47) 7:6, 6:7, 3:6
Популярное сейчас
- Интер вышел в финал ЛЧ, форварда Динамо наказали за сексизм, УПЛ хотят расширить. Главные новости за 16 мая
- HIMARS уничтожил два российских РСЗО Град на Таврическом направлении. ВИДЕО
- Джермейн Ленс: Самый странный игрок в Динамо? Безус - он был максимально несистемным
- "Мы готовы отделиться от источника зла, войны и бедности", - Молдова выходит из Межпарламентской ассамблеи СНГ
- Невероятная фанатка Наполи разделась на улице и пожаловалась на домогательства. ФОТО
- Красотка дня. Нереальная жена немецкой звезды Манчестер Сити. ФОТО