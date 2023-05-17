Самый длинный матч сезона. Калинина в четырехчасовом триллере вышла в полуфинал Мастерса

Украинская теннисистка Ангелина Калинина пробилась в полуфинал турнира серии Мастерс в Риме. В 1/4 финала украинка в трех сетах одолела бразильскую теннисистку Беатрис Хадад Майя.

Весь поединок напоминал качели: ни одна теннисистка не показывала стабильности в течение длительного времени. Калинина начала игру со спурта 4:0, однако в итоге проиграла сет на тай-брейке. Во второй партии теннисистки не отпускали друг друга, но в двенадцатом гейме украинке удалось заработать первые сет-боллы, отыгранные Майей. В итоге дело снова дошло до тай-брейка, где Ангелина реализовала четвертый в сумме сет-бол. Третья партия началась с брейка от бразильянки и счета 3:0. Однако украинская теннисистка не растерялась и взяла шесть геймов подряд.

По окончании противостояния обе спортсменки не сдерживали слез.

Каждый из сетов этого матча длился более часа, а в общей сложности хронометраж встречи остановился на отметке 3 часа и 41 минуту. Следующей соперницей украинки будет Вероника Кудерметова. Игра состоится 19 мая.

Теннис. WTA. Рим. Четвертьфинал

Беатрис Хадад Мая (Бразилия, 15) – Ангелина Калинина (Украина, 47) 7:6, 6:7, 3:6