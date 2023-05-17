"Военная цель россиян". Глава Николаевской ОВА показал, куда ночью прилетела ракета оккупантов

Вчера ночью, 16 мая, в 23:08 по киевскому времени город Николаев подвергся вражескому ракетному удару. Вследствие очередного акта терроризма произошло частичное разрушение торгового центра и автосалона, на этих объектах спасателями были оперативно ликвидированы пожары.

Взрывной волной повреждены частные дома и магазины, остановка общественного транспорта. Кроме этого, зафиксировано попадание по объекту промышленной инфраструктуры. Известно об одном пострадавшем человеке, отметил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Мэр города Александр Сенкевич добавил, что по меньшей мере 6 многоэтажек пострадали во время ночных обстрелов. На местах работают коммунальщики.