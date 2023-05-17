  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Военная цель россиян". Глава Николаевской ОВА показал, куда ночью прилетела ракета оккупантов
В тренде

"Военная цель россиян". Глава Николаевской ОВА показал, куда ночью прилетела ракета оккупантов

Общие новости
(1 голосов)

Враг воюет с ТЦ

"Военная цель россиян". Глава Николаевской ОВА показал, куда ночью прилетела ракета оккупантов

Захід.нет

Новина українською

Вчера ночью, 16 мая, в 23:08 по киевскому времени город Николаев подвергся вражескому ракетному удару. Вследствие очередного акта терроризма произошло частичное разрушение торгового центра и автосалона, на этих объектах спасателями были оперативно ликвидированы пожары.

Взрывной волной повреждены частные дома и магазины, остановка общественного транспорта. Кроме этого, зафиксировано попадание по объекту промышленной инфраструктуры. Известно об одном пострадавшем человеке, отметил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Мэр города Александр Сенкевич добавил, что по меньшей мере 6 многоэтажек пострадали во время ночных обстрелов. На местах работают коммунальщики.

Читайте такжеВо время одного из последних обстрелов Николаева враг "демонтировал" памятник, подаренный Москвой

По теме
yellow-arrow
Больше 100 млн долларов. Швейцария арестовала активы владельца Ворсклы
yellow-arrow
Зеленский заявил о работе над созданием коалиции F-16. Известно, когда она будет сформирована
yellow-arrow
В Воздушных силах Украины и Белом доме прокомментировали заявление РФ о попадании в Patriot
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Виталий Ким Александр Сенкевич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде