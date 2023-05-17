В Воздушных силах Украины и Белом доме прокомментировали заявление РФ о попадании в Patriot

Уничтожить Patriot с помощью "Кинжалов" невозможно. Об этом сказал представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире национального телемарафона. Он заверил, что за судьбу американского ЗРК переживать не нужно.

"Поэтому все, что там они рассказывают, я думаю, что пусть останется в их архиве пропаганды".

В то же время Вашингтон пока не может подтвердить информацию о том, что в Украине после ракетного обстрела была повреждена установка системы Patriot. Об этом заявил во вторник, 16 мая, координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга.

По его словам, если бы системе Patriot и был нанесен ущерб, как, например, другим переданным в Украину образцам вооружения, таким как гаубицы M777, и украинцы не смогли бы провести ремонт на месте, США "определенно помогли бы в этом".