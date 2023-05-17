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В Воздушных силах Украины и Белом доме прокомментировали заявление РФ о попадании в Patriot

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США более осторожны в оценках

В Воздушных силах Украины и Белом доме прокомментировали заявление РФ о попадании в Patriot

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Уничтожить Patriot с помощью "Кинжалов" невозможно. Об этом сказал представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире национального телемарафона. Он заверил, что за судьбу американского ЗРК переживать не нужно.

"Поэтому все, что там они рассказывают, я думаю, что пусть останется в их архиве пропаганды".

В то же время Вашингтон пока не может подтвердить информацию о том, что в Украине после ракетного обстрела была повреждена установка системы Patriot. Об этом заявил во вторник, 16 мая, координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга.

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По его словам, если бы системе Patriot и был нанесен ущерб, как, например, другим переданным в Украину образцам вооружения, таким как гаубицы M777, и украинцы не смогли бы провести ремонт на месте, США "определенно помогли бы в этом".

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В статье: война с россией Кинжал Джон Кирби ПВО ППО Юрий Игнат Patriot
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