Немецкая компания Hensoldt изготовит еще несколько радаров TRML-4D для ВСУ

Германия планирует производство дополнительных 6 радиолокационных систем TRML-4D. Об этом пишет пресс-служба компании Hensoldt. Радары будут переданы во второй половине 2023 года – после обучения украинских операторов.

Радары TRML-4D усилят систему противовоздушной обороны Украины, контракт заключен на сумму 100 млн евро. Ранее Hensoldt уже передал несколько радаров TRML-4D Вооруженным силам по контракту в рамках системы ПВО IRIS-T SLM.

Эта инновационная система способна своевременно находить и отслеживать различные типы воздушных объектов. Она обеспечивает быстрое обнаружение и наблюдение около 1500 целей в радиусе до 250 километров.