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Немецкая компания Hensoldt изготовит еще несколько радаров TRML-4D для ВСУ

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Известны сроки передачи

Немецкая компания Hensoldt изготовит еще несколько радаров TRML-4D для ВСУ

HENSOLDT AG

Новина українською

Германия планирует производство дополнительных 6 радиолокационных систем TRML-4D. Об этом пишет пресс-служба компании Hensoldt. Радары будут переданы во второй половине 2023 года – после обучения украинских операторов.

Радары TRML-4D усилят систему противовоздушной обороны Украины, контракт заключен на сумму 100 млн евро. Ранее Hensoldt уже передал несколько радаров TRML-4D Вооруженным силам по контракту в рамках системы ПВО IRIS-T SLM.

Эта инновационная система способна своевременно находить и отслеживать различные типы воздушных объектов. Она обеспечивает быстрое обнаружение и наблюдение около 1500 целей в радиусе до 250 километров.

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В статье: война с россией
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Источник:
hensoldt.net

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