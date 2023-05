Британская разведка: Очевидная уязвимость "непобедимых" Кинжалов стала для РФ неожиданностью

За последнюю неделю воздушная битва над российско-украинской границей усилилась. Только 13 мая 2023 года четыре единицы Воздушно-космических сил России (два современных боевых самолета и два вертолета) потерпели катастрофу. Вероятно, они были сбиты над Брянской областью РФ, отмечает британская разведка.

3 мая 2023 года Украина впервые в истории сбила баллистическую ракету воздушного базирования "Кинжал". Впоследствии Россия отдала приоритет попыткам нейтрализовать улучшенные возможности украинской противовоздушной обороны, но в процессе этого, вероятно, потеряла еще несколько "Кинжалов".

Повышенная воздушная угроза над приграничным регионом России будет вызывать исключительное беспокойство у ВКС, поскольку она использует эту территорию для запуска воздушной силы в поддержку войны, пишет разведка Британии. Очевидная уязвимость "Кинжалов", вероятно, является неожиданностью для России, ведь диктатор путин рекламировал эту систему как непобедимую.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 May 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/cV0mFk5RY0



???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/y5MN5K28eL