В Минобороны назвали количество F-16, которое сможет существенно изменить ситуацию на фронте

Две-три эскадрильи американских истребителей F-16 позволили бы Украине существенно повлиять на ход боевых действий. Об этом в ответ на запрос издания hromadske сообщило Минобороны Украины. В Украине эскадрилья состоит из 12 самолетов, но в других странах количество может быть больше.

"Передача нескольких единиц этой техники не даст желаемого эффекта... Например, 2-3 эскадрильи F-16 (более 30 самолетов) сегодня бы существенно повлияли на ход боевых действий – это бы полностью изменило ситуацию на фронте".

Сначала в Украине для F-16 нужно адаптировать инфраструктуру, а украинские пилоты и инженеры должны пройти обучение с западной авиацией. После этого авиационные подразделения смогут зайти в Украину.

"Пары или звенья истребителей будут дежурить на северном, на южном, на восточном направлениях и в центре страны, быстро взлетая на перехват воздушных целей, или реагируя на угрозы, которые идут из-за пределов территории Украины".

Ранее советник министра обороны Юрий Сак, который является партнером компании стратегических коммуникаций CFC Big Ideas, в комментарии Politico сказал, что Украина хотела бы от партнеров 40-50 истребителей F-16, чтобы создать до 4 эскадрилий.