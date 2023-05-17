  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Минобороны назвали количество F-16, которое сможет существенно изменить ситуацию на фронте
В тренде

В Минобороны назвали количество F-16, которое сможет существенно изменить ситуацию на фронте

Общие новости
(4 голосов)

Несколько десятков

В Минобороны назвали количество F-16, которое сможет существенно изменить ситуацию на фронте

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Две-три эскадрильи американских истребителей F-16 позволили бы Украине существенно повлиять на ход боевых действий. Об этом в ответ на запрос издания hromadske сообщило Минобороны Украины. В Украине эскадрилья состоит из 12 самолетов, но в других странах количество может быть больше.

"Передача нескольких единиц этой техники не даст желаемого эффекта... Например, 2-3 эскадрильи F-16 (более 30 самолетов) сегодня бы существенно повлияли на ход боевых действий – это бы полностью изменило ситуацию на фронте".

Сначала в Украине для F-16 нужно адаптировать инфраструктуру, а украинские пилоты и инженеры должны пройти обучение с западной авиацией. После этого авиационные подразделения смогут зайти в Украину.

"Пары или звенья истребителей будут дежурить на северном, на южном, на восточном направлениях и в центре страны, быстро взлетая на перехват воздушных целей, или реагируя на угрозы, которые идут из-за пределов территории Украины".

Ранее советник министра обороны Юрий Сак, который является партнером компании стратегических коммуникаций CFC Big Ideas, в комментарии Politico сказал, что Украина хотела бы от партнеров 40-50 истребителей F-16, чтобы создать до 4 эскадрилий.

Читайте такжеЗеленский заявил о работе над созданием коалиции F-16. Известно, когда она будет сформирована

По теме
yellow-arrow
Дуда объяснил, почему Польша не может передать Украине свои F-16
yellow-arrow
Путь к компенсациям. Более 40 государств подписали соглашение о реестре убытков от агрессии РФ
yellow-arrow
Немецкая компания Hensoldt изготовит еще несколько радаров TRML-4D для ВСУ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией F-16
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
hromadske.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде