Дуда объяснил, почему Польша не может передать Украине свои F-16

Количество самолетов F-16, которое имеет Польша, не позволяет сегодня говорить о передаче этих истребителей Украине. Об этом заявил в среду, 17 мая, президент Польши Анджей Дуда. В то же время он заверил в готовности поддерживать подготовку украинских пилотов.

Дуда подчеркнул, что когда речь идет о передаче оружия, Польша входит в тройку стран, которые больше всего помогают Украине: после США и Великобритании.

"Мы являемся теми, кто передал беспрецедентное для ЕС количество вооружений, мы передали Украине более 300 танков, мы передали почти все наши МиГ-29, о которых Украина просила нас с самого начала конфликта. Мы передали очень много вооружения, на миллиарды долларов". "Мы имеем относительно очень небольшое количество самолетов F-16. Мы готовы поддержать процесс подготовки украинских пилотов – я обсуждал это с премьер-министром, министром национальной обороны некоторое время назад. Но то количество самолетов F-16, которое у нас есть, не позволяет нам сегодня говорить о передаче Украине какой-то части из них".

В то же время он заверил в готовности к дальнейшей передаче Украине самолетов МиГ-29.

"Однако у нас есть определенная проблема, потому что у нас есть часть МиГов, которые уже работают по стандартам НАТО и выполняют миссию воздушного патрулирования, а следовательно, служат обороне стран НАТО".

Дуда также заявил, что именно Польша была инициатором создания коалиции для военной поддержки Украины. Он отметил, что поддержка Украины – как военная, гуманитарная, так и через санкции и восстановление страны – является доминирующей темой на нынешнем саммите Совета Европы.