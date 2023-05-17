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Минобороны – о ситуации в Бахмуте: Освобожденные 20 кв. км – не потеряли, ВСУ двигаются дальше

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На отдельных участках имеем продвижение

Минобороны – о ситуации в Бахмуте: Освобожденные 20 кв. км – не потеряли, ВСУ двигаются дальше

libkos

Новина українською

Заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр прокомментировала текущую ситуацию в Бахмуте:

"На Бахмутском направлении в последние дни в пригороде освобождены почти 20 квадратных км – не потеряли. Двигаемся дальше. На отдельных участках имеем продвижение".

"В самом Бахмуте ожесточенные бои. Враг несколько продвигается. Все, что в военном понимании, можно сделать в этой ситуации – наше командование и бойцы делают. Делают профессионально и на пределе возможностей".

Ранее Маляр сообщала, что РФ хотела взять Бахмут до 9 мая – враг стягивал на направление вагнеровцев.

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В статье: война с россией Анна Маляр Бахмут
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Источник:
t.me/annamaliar

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