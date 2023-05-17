Минобороны – о ситуации в Бахмуте: Освобожденные 20 кв. км – не потеряли, ВСУ двигаются дальше
На отдельных участках имеем продвижение
libkos
Заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр прокомментировала текущую ситуацию в Бахмуте:
"На Бахмутском направлении в последние дни в пригороде освобождены почти 20 квадратных км – не потеряли. Двигаемся дальше. На отдельных участках имеем продвижение".
"В самом Бахмуте ожесточенные бои. Враг несколько продвигается. Все, что в военном понимании, можно сделать в этой ситуации – наше командование и бойцы делают. Делают профессионально и на пределе возможностей".
Ранее Маляр сообщала, что РФ хотела взять Бахмут до 9 мая – враг стягивал на направление вагнеровцев.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:t.me/annamaliar
Популярное сейчас
- Манчестер Сити - Реал Мадрид. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 17.05.2023
- В Воздушных силах Украины и Белом доме прокомментировали заявление РФ о попадании в Patriot
- Интер вышел в финал ЛЧ, форварда Динамо наказали за сексизм, УПЛ хотят расширить. Главные новости за 16 мая
- "Мы готовы отделиться от источника зла, войны и бедности", - Молдова выходит из Межпарламентской ассамблеи СНГ
- Пока Криш зарабатывает. Джорджина поражает воображение роскошными формами в купальнике. ФОТО
- Красотка дня. Нереальная жена немецкой звезды Манчестер Сити. ФОТО
Новости по теме
- 23:11 Украинские Маляр: ВСУ освободили 20 квадратных км под Бахмутом, но россияне продвигаются в самом городе
- 12:11 Украинские Защитники продвигаются, россияне стягивают десантников. ВСУ и Минобороны – о ситуации в Бахмуте
- 09:35 Украинские Минобороны Украины: ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении вперед на 2 километра
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн