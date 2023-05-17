Радиостанция во Франции назвала поездку Зеленского по странам Европы "шапито", посол требует извинений

Ведущие французской радиостанции RTL в прямом эфире назвали турне президента Владимира Зеленского по странам Европы "шапито". Отрывок из эфира RTL опубликовали в соцсетях компании с подписью: "Цирк Зеленского, скоро рядом".

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Как пишет издание Actu, комик Лоран Герра выступил с карикатурой на Зеленского, представляя "труппу президента Украины": "Цирк Зеленского гастролирует по всей Европе со своим зверинцем...". Также он "представил" президента США Джо Байдена, который "балансирует на ходунках", "Макрона с кастрюлей", Урсулу фон дер Ляйен "с бородой" и тому подобное.

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко отметил, что на RTL показали "цинизм и бестактность, не свойственные доброжелательному народу Франции". Он требует извинений перед Зеленским и народом Украины. Пользователи соцсетей и европейские журналисты также возмущены высказываниями ведущих.