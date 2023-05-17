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"Скоро увидимся". Срна заговорил о Донбасс Арене

Общие новости
(2 голосов)

Дарио что-то знает?

"Скоро увидимся". Срна заговорил о Донбасс Арене

shakhtar.com

Новина українською

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна ожидает скорейшего возращения клуба на домашний стадион, который находится в оккупированном Донецке. Хорват выложил фото арены "горняков" в сторис Instagram и написал следующее:

"Скоро увидимся".

Напомним, "Донбасс Арена" была открыта летом 2009 года и стала домашним стадионом для "Шахтера". С началом российской агрессии в 2014 году "горняки" были вынуждены покинуть Донецк.

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В статье: Дарио Срна Донбасс Арена Шахтер (Донецк) война с россией
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Комментарии (1)
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Romerik (YNWA)
17.05.2023 в 16:27
Скоро - це дуже сімнівне визначення. Навіть якщо якимось чудом деокупують до 2024 - на початку/середині 2024го, ніхто ж не сумнівається, що будуть обстріли йти з рашки. Плюс найбільш замінований регіон в світі не розміщують швидко. Плюс ніхто не відкидає того факту, що можуть на останок під 0 знести арену. П*дори вже вудочку закидають і говорять про "роботу ППО над ареною"
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