"Скоро увидимся". Срна заговорил о Донбасс Арене
Дарио что-то знает?
shakhtar.com
Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна ожидает скорейшего возращения клуба на домашний стадион, который находится в оккупированном Донецке. Хорват выложил фото арены "горняков" в сторис Instagram и написал следующее:
"Скоро увидимся".
Напомним, "Донбасс Арена" была открыта летом 2009 года и стала домашним стадионом для "Шахтера". С началом российской агрессии в 2014 году "горняки" были вынуждены покинуть Донецк.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Клуб Второй лиги может получить новое название
- Журналист раскрыл судьбу Металлиста в случае вылета из УПЛ
- Шахаб высказался о возможном возвращении в Зарю
- Залужный: Освобождение всей территории Украины будет мало для победы
- Невероятная фанатка Наполи разделась на улице и пожаловалась на домогательства. ФОТО
- Красотка дня. Нереальная жена немецкой звезды Манчестер Сити. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Romerik (YNWA)
17.05.2023 в 16:27
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн