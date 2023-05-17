47-летний корректировщик, наводивший ракеты на Львов, получил пожизненный срок

47-летнего Владислава Козеева, который фотографировал военные объекты во Львовской области и присылал их россиянину, признали виновным в государственной измене и приговорили к пожизненному заключению с конфискацией имущества.

Такое решение принял Железнодорожный райсуд Львова, сообщает Судебный репортер.

Козеев не признал свою вину. Издание отмечает, что он достаточно дерзко вел себя на заседаниях. Во время оглашения приговора Козеев уверенно улыбался, а затем отказался брать экземпляр решения и ответил: "Отправьте в Верховный Суд".

Козеев имеет украинское гражданство, но родился в городе Улан-Удэ – столице Республики Бурятия РФ. В 2008-2010 годах его условно осудили за мошенничество – присвоение 3600 гривень. Знакомо он обманул, что занимает деньги то ли для покупки земельного участка, то ли чтобы приобрести диван в квартиру, потому что намеревался принимать гостей.

20 мая 2022 года Козеева задержали в родительском доме, из окон которого он делал некоторые фото для россиян, поскольку это недалеко от железнодорожных путей.

Суд выяснил, что после начала полномасштабного вторжения РФ Козеев посылал россиянам сведения о расположении военных объектов и передвижении военнослужащих ВСУ, а также координатах объектов критической инфраструктуры на Львовщине, в том числе пяти мостов. А еще на свой телефон фиксировал последствия ракетных ударов по Львову. В общей сложности речь идет о 25 эпизодах передачи информации. Данные он присылал россиянину Сергею Варину, подписанному в телефоне Козеева символом "$".

Из содержимого телефона усматривается, что Козеев любил коммунистическую и российскую символику, хранил фотографии с пометками Z. Он был подписан на российские телеграм-каналі: "Соловьев Live", "Радио спутник", "Сладков+", "Маргарита Симоньян", "Кадыров 95 ".

В телеграм-канале "Соловьев Live" обвиняемый спрашивал, будут ли россияне воевать во Львове.

На его телефоне обнаружили много российских номеров, в том числе сотрудников Министерств внутренних и иностранных дел, миграционной службы. Обнаружены также загруженные с сайта московского миграционного центра бланки заявлений о выдаче вида на жительство.

В телефоне Козеев было фото письма от МВД РФ в 2021 году. Из документа известно, что мужчина хотел получить паспорт гражданина России. Также он переписывался по поводу своего гражданства с бывшим главой партии ЛДПР Владимиром Жириновским.