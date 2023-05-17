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Селюк: В свое время Яя Туре не брали ни Шахтер, ни в Динамо, а затем за ним выстроилась очередь

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Сейчас агент уже не работает с ивуарицем

Селюк: В свое время Яя Туре не брали ни Шахтер, ни в Динамо, а затем за ним выстроилась очередь

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Футбольный агент Дмитрий Селюк, который в свое время работал с Яя Туре, рассказал о разрыве трудовых отношений с ивуарийцем.

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- Вы считаете, что Туре вас предал?

- Да, это своего рода предательство. Конечно, неприятно. Но в основном наша работа сделана. Если бы он был игроком, этого бы не произошло. Сейчас я его не представляю. Он не играет. Я не могу представлять интересы обычного человека, это ненормально. Очевидно, СМИ ему звонят и задают вопросы, но он дистанцируется, боится высказываться.

- Яя все еще работает в академии "Тоттенхэма"?

- Да, но я боюсь, что он может закончить свое сотрудничество со "шпорами". Есть мнение, что я к нему прикипел. Я взял молодого и перспективного игрока, коих было много. Если бы я не привез его в Украину, он бы не зашел так далеко. Даже его брат Коло не смог бы забрать его в сборную. "Лион" сначала отверг Яя, а потом они об этом пожалели. Когда он был в донецком "Металлурге", его не брали ни "Шахтер", ни в "Динамо" Киев. Ему отказали, а потом за ним выстроились в очередь.

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В статье: Яя Туре Дмитрий Селюк Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Telecomasia

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