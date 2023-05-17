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Англия – Украина, поединки Шахтера с Фейеноордом и еще 7 событий – что в 1 квартале 2023 вошло в топ-10 по просмотрам на MEGOGO

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Топ-10 спортивных событий по просмотрам на MEGOGO в 1-й квартале 2023 года

Англия – Украина, поединки Шахтера с Фейеноордом и еще 7 событий – что в 1 квартале 2023 вошло в топ-10 по просмотрам на MEGOGO

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ОТТ-платформа MEGOGO обнародовала статистику просмотров спортивных событий за 1-й квартал 2023 года (с 1 января по 31 марта).

В топ-10 по просмотрам на сервисе попали 8 футбольных матчей, 1 поединок в MMA и 1 боксерский бой.

1. 26/03. Квалификационный раунд чемпионата Европы-2024 Англия – Украина.

2. 09/03. Лига Европы. "Шахтер" – "Фейеноорд"

3. 08/03. Лига чемпионов. "Бавария" – "ПСЖ"

4. 16/03. Лига Европы. "Фейеноорд" – "Шахтер"

5. 21/02. Лига чемпионов. "Ливерпуль" – "Реал"

6. 07/03. Лига чемпионов. "Челси" – "Боруссия" Дортмунд

7. 15/03. Лига чемпионов. "Реал" - "Ливерпуль"

8. 19/03. Ла Лига. "Барселона" – "Реал"

9. 25/02. Bellator MMA. Ярослав Амосов – Логан Сторли

10. 26/03. Бокс. Хосе Рамирес – Ричард Комми

Англия – Украина, поединки Шахтера с Фейеноордом и еще 7 событий – что в 1 квартале 2023 вошло в топ-10 по просмотрам на MEGOGO - изображение 1
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В статье: Megogo
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