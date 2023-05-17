"С нас хватит," - Венгрия заблокирует предоставление Украине помощи от ЕС

Венгерские власти будут блокировать выделение Украине очередного транша финансовой помощи ЕС в размере 500 млн евро.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщает Интерфакс-Украина .

"Честно будет сказать - с нас хватит", - приводят слова венгерского министра западные СМИ.

Кроме того, он заявил о нежелании Будапешта поддерживать дальнейшие санкции Евросоюза против РФ, одновременно указав на "все более агрессивное отношение Киева к своему соседу - Европейском Союзу".

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Сийярто также привел примеры политики Украины, вызывающие критику в Будапеште. По словам министра, речь идет о внесении Киевом венгерского банка OTP в "черный список" организаций, ведущих дела с Россией, а также об ущемлении образовательных прав венгерского меньшинства в Украине.

"Я хочу дать ясно понять: пока OTP (венгерский банк, - прим.) находится в списке международных спонсоров войны, мы не можем поддерживать решения, которые требуют новых экономических и финансовых жертв от ЕС и его стран-членов. То же касается и санкций", - разъяснил Сийярто.

Помимо этого, глава МИД напомнил о публикации в издании Washington Post: согласно документам американского разведсообщества, президент Украины Владимир Зеленский якобы выдвигал идею взорвать трубопровод "Дружба", по которому нефть поступает из РФ в Венгрию через территорию Украины.