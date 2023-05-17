Эрдоган заявил о продлении "зернового коридора" на два месяца

Черноморская зерновая инициатива будет функционировать на протяжении еще двух месяцев, заявил в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Усилиями нашей страны, поддержкой наших российских друзей и вкладом наших украинских друзей было принято решение о продлении Соглашения о Черноморском зерновом коридоре еще на 2 месяца", - написал он в среду в Твиттере.

"Мы продолжим наши усилия, чтобы обеспечить выполнение всех условий соглашения и его продолжение в следующем периоде. Кроме того, наши российские друзья заявили, что не будут препятствовать выходу турецких судов из портов Николаев и Ольвия. Мы благодарны им за это", - указал президент Турции.

"Мы надеемся, что мы увидим дни, когда война между Россией и Украиной закончится сначала постоянным прекращением огня, а затем миром. Я хотел бы выразить признательность президенту России господину Путину за его искреннюю поддержку наших усилий в этом процессе. Я также хотел бы поблагодарить президента Украины господина Зеленского за его конструктивное сотрудничество. Я также хотел бы поблагодарить генерального секретаря Организации Объединенных Наций господина Гутерриша за его усилия в этом процессе", - отметил он.