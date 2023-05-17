Защищая Украину погиб 19-летний воспитанник Белого Барса Колонюк
Очередная потеря украинского хоккея
fhu.com.ua
В боях за Украину погиб 19-летний воспитанник детско-юношеской школы "Смена-Белый Барс" Александр Колонюк.
Александр родился 24 октября 2003 в Белой Церкви. Вместе с молодежной командой "Белого Барса" он был бронзовым призером чемпионата Украины U16 в 2018 году. Играл на позиции нападающего.
Колонюк был добровольцем ДФТГ-1 Белой Церкви с первых дней существования формирования, затем вступил в ряды Военной части А3488 батальона "Айдар" Вооруженных сил Украины.
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Источник:Федерація хокею України
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