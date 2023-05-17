  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Защищая Украину погиб 19-летний воспитанник Белого Барса Колонюк
В тренде

Защищая Украину погиб 19-летний воспитанник Белого Барса Колонюк

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Очередная потеря украинского хоккея

Защищая Украину погиб 19-летний воспитанник Белого Барса Колонюк

fhu.com.ua

Новина українською

В боях за Украину погиб 19-летний воспитанник детско-юношеской школы "Смена-Белый Барс" Александр Колонюк.

Александр родился 24 октября 2003 в Белой Церкви. Вместе с молодежной командой "Белого Барса" он был бронзовым призером чемпионата Украины U16 в 2018 году. Играл на позиции нападающего.

Читайте такжеВ Киеве появилось граффити в память о фанате Динамо, который погиб на Азовстали

Колонюк был добровольцем ДФТГ-1 Белой Церкви с первых дней существования формирования, затем вступил в ряды Военной части А3488 батальона "Айдар" Вооруженных сил Украины.

По теме
yellow-arrow
Эрдоган заявил о продлении "зернового коридора" на два месяца
yellow-arrow
"С нас хватит," - Венгрия заблокирует предоставление Украине помощи от ЕС
yellow-arrow
Англия – Украина, поединки Шахтера с Фейеноордом и еще 7 событий – что в 1 квартале 2023 вошло в топ-10 по просмотрам на MEGOGO
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде