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Россия в девятый раз с начала мая нанесла ракетный удар по Киеву, в Одессе есть попадание

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Враг атаковал столицу из района Каспия

Россия в девятый раз с начала мая нанесла ракетный удар по Киеву, в Одессе есть попадание

фото из свободных источников

Новина українською

В ночь на четверг, 18 мая, россияне снова атаковали Украину ракетами. Как сообщает Киевская городская военная администрация, оккупанты снова били по столице. Девятая с начала мая атака была осуществлена из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-160 из района Каспия, вероятно – крылатыми ракетами типа Х-101/555. После запуска ракет, враг задействовал над столицей свои разведывательные БПЛА.

По предварительной информации, все враждебные цели в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены! Окончательные данные о количестве, типе ракет и БпЛА вскоре сообщат Воздушные силы.

Предварительно зафиксировано падение обломков в Деснянском и Дарницком районах столицы. Наибольшие повреждения зафиксированы в Дарницком районе – там было возгорание на территории гаражного кооператива. Пожар ликвидирован. В остальных районах могут быть падения обломков на припаркованные автомобили, придомовую территорию или лесопарковую зону. Информация о пострадавших пока не поступала.

В то же время, как сообщает оперативное командование «Південь», враг бил и по Одессе. Большинство ракет было сбито над морем. Однако есть попадание в промышленый объект на окраине города. Один погибший и двое раненых – это охранники этого объекта, гражданские люди.

Ночью СМИ сообщали о работе ПВО и в других областях, однако официально данные пока не подтверждены.

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В статье: война с россией ракетная атака
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