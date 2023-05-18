Россия в девятый раз с начала мая нанесла ракетный удар по Киеву, в Одессе есть попадание
Враг атаковал столицу из района Каспия
фото из свободных источников
В ночь на четверг, 18 мая, россияне снова атаковали Украину ракетами. Как сообщает Киевская городская военная администрация, оккупанты снова били по столице. Девятая с начала мая атака была осуществлена из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-160 из района Каспия, вероятно – крылатыми ракетами типа Х-101/555. После запуска ракет, враг задействовал над столицей свои разведывательные БПЛА.
По предварительной информации, все враждебные цели в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены! Окончательные данные о количестве, типе ракет и БпЛА вскоре сообщат Воздушные силы.
Предварительно зафиксировано падение обломков в Деснянском и Дарницком районах столицы. Наибольшие повреждения зафиксированы в Дарницком районе – там было возгорание на территории гаражного кооператива. Пожар ликвидирован. В остальных районах могут быть падения обломков на припаркованные автомобили, придомовую территорию или лесопарковую зону. Информация о пострадавших пока не поступала.
В то же время, как сообщает оперативное командование «Південь», враг бил и по Одессе. Большинство ракет было сбито над морем. Однако есть попадание в промышленый объект на окраине города. Один погибший и двое раненых – это охранники этого объекта, гражданские люди.
Ночью СМИ сообщали о работе ПВО и в других областях, однако официально данные пока не подтверждены.
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