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ВСУ сокращают разницу в количестве авиаударов – в среду лишь в два раза меньше, чем у россиян

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Ракетчики и артиллеристы поразили 16 целей

ВСУ сокращают разницу в количестве авиаударов – в среду лишь в два раза меньше, чем у россиян

фото - Генштаб ЗСУ

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что за среду авиация Сил обороны Украины нанесла 20 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники россиян, 8 из них – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Заметим, что враг нанес 42 авиационных удара. Таким образом, это лишь в два раза больше, чем обычно в последнее время. Ранее россияне били в 3-4 раза больше, чем ВСУ.

Также подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы, 2 склада боеприпасов, 2 склада горюче-смазочных материалов, 1 артиллерийское подразделение на огневой позиции, 2 средства противовоздушной обороны и еще 2 важные цели противника.

Враг в среду нанес 15 ракетных ударов, в том числе по городам Бахмут, Херсон и Одесса. Кроме того, зафиксирован 101 обстрел из реактивных систем залпового огня. Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

По информации Генштаба на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях произошло 36 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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