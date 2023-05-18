  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ВСУ выжигали артиллерию оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 17 мая
В тренде

ВСУ выжигали артиллерию оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 17 мая

Общие новости
Обновлено
(2 голосов)

+510

ВСУ выжигали артиллерию оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 17 мая

Zelenskiy Official

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.05.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 201100 (+510) человек ликвидировано,
  • танков – 3773 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин – 7373 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 3198 (+32) ед,
  • РСЗО – 563 (+1) ед,
  • средства ПВО – 318 (+0) ед,
  • самолетов – 308 (+0) ед,
  • вертолетов – 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2759 (+11),
  • крылатые ракеты – 990 (+8),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6073 (+6) ед,
  • специальная техника – 418 (+1).

Данные уточняются.

Читайте такжеВСУ сокращают разницу в количестве авиаударов – в среду лишь в два раза меньше, чем у россиян

По теме
yellow-arrow
В оккупированном Крыму произошел взрыв на железной дороге, с рельсов сошло несколько вагонов
yellow-arrow
Залужный сообщил, какое кол-во российских ракет удалось сбить защитникам во время ночной атаки
yellow-arrow
Госдеп: США будут оценивать риски и решать, какие боевые системы передавать Украине
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде