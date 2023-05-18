ВСУ выжигали артиллерию оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 17 мая
+510
Zelenskiy Official
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.05.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 201100 (+510) человек ликвидировано,
- танков – 3773 (+2) ед,
- боевых бронированных машин – 7373 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 3198 (+32) ед,
- РСЗО – 563 (+1) ед,
- средства ПВО – 318 (+0) ед,
- самолетов – 308 (+0) ед,
- вертолетов – 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2759 (+11),
- крылатые ракеты – 990 (+8),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 6073 (+6) ед,
- специальная техника – 418 (+1).
Данные уточняются.
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