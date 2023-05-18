В оккупированном Крыму произошел взрыв на железной дороге, с рельсов сошло несколько вагонов

Утром 18 мая прогремел взрыв на железной дороге в Симферопольском районе Крыма: с путей сошли 5 вагонов с зерном, движение электропоездов на перегоне Симферополь – Севастополь приостановлено. Об этом пишут российские Telegram-каналы, пропагандисты и гауляйтеры.

Сообщается, что пассажиры на указанные станции будут доставляться автобусами. Есть версия, что подрыв железнодорожного полотна произошел недалеко от Бахчисарая в 8:20 утра. Звук был настолько сильным, что его слышали в соседних селах.

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Также, например, Mash сообщает, что якобы самодельное взрывное устройство было заложено под железнодорожные пути в районе села Чистенькое, рядом с Симферополем. Повреждено 50 метров полотна, диаметр воронки под рельсами – около 15 м, глубина около 2 м.