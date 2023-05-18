Госдеп: США будут оценивать риски и решать, какие боевые системы передавать Украине

Соединенные Штаты Америки вместе с партнерами продолжат оценивать развитие ситуации в Украине и на основе этого будут принимать решение о том, какие боевые системы можно будет предоставить украинским силам в перспективе для эффективной борьбы. Об этом заявил представитель Госдепа Ведант Пател, комментируя инициативу Великобритании и Нидерландов на предмет создания международной коалиции истребителей для Украины.

"Ряд стран активно вовлечен в более широкие усилия для укрепления аппарата безопасности наших украинских партнеров. США, очевидно, на каждом этапе конфликта принимали меры для того, чтобы наши украинские партнеры имели средства, необходимые для защиты их территории и целостности. Например, сейчас мы видим, как наши украинские партнеры достаточно успешно применяют переданные средства ПВО".

"Мы продолжим оценивать – с учетом ситуации и обстоятельств в сфере безопасности на местах – какие системы имеют смысл. США и другие партнеры Украины стремятся, чтобы ее силы получали эффективные боевые системы как можно быстрее".