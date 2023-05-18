Залужный сообщил, какое кол-во российских ракет удалось сбить защитникам во время ночной атаки

С 21:00 17-го мая по 05:30 18-го мая российские оккупанты совершили несколько волн ракетных атак с разных направлений. Всего было выпущено 30 крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования, написал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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С самолетов стратегической авиации: двух Ту-160 и восьми Ту-95 выпущено 22 крылатые ракеты Х-101/Х-555. С кораблей в Черном море – шесть крылатых ракет "Калибр". А также две крылатые ракеты "Искандер-К" из наземных оперативно-тактических ракетных комплексов.

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, было уничтожено 29 крылатых ракет. Также сбиты два ударных БпЛА Shahed-136/131 и два разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня, отметил Залужный.