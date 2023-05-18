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Кремль запрещает чиновникам увольняться во время "сво" – угрожают сфабрикованными делами

Общие новости
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Хотят усилить чувство коллективной ответственности за войну

Кремль запрещает чиновникам увольняться во время "сво" – угрожают сфабрикованными делами

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Российское государство фактически запрещает высшим должностным лицам увольняться с работы, пока продолжается "специальная военная операция". Меры, вероятно, распространяются как минимум на региональных лидеров, сотрудников силовых структур и членов администрации президента путина.

В частных разговорах многие чиновники очень скептически относятся к войне, а также часто испытывают стресс. Запрет обеспечивается с помощью четких намеков на то, что тем, кто подаст в отставку, будут выдвинуты сфабрикованные уголовные обвинения, пишет британская разведка.

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Кроме беспокойства пробелами в функционировании системы, которая останется после отставки должностных лиц, власти РФ, вероятно, также пытаются предотвратить создание ощущения поражения и хотят усилить чувство коллективной ответственности за войну.

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В статье: война с россией британская разведка Разведка Британии
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