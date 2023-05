Кремль запрещает чиновникам увольняться во время "сво" – угрожают сфабрикованными делами

Российское государство фактически запрещает высшим должностным лицам увольняться с работы, пока продолжается "специальная военная операция". Меры, вероятно, распространяются как минимум на региональных лидеров, сотрудников силовых структур и членов администрации президента путина.

В частных разговорах многие чиновники очень скептически относятся к войне, а также часто испытывают стресс. Запрет обеспечивается с помощью четких намеков на то, что тем, кто подаст в отставку, будут выдвинуты сфабрикованные уголовные обвинения, пишет британская разведка.

Кроме беспокойства пробелами в функционировании системы, которая останется после отставки должностных лиц, власти РФ, вероятно, также пытаются предотвратить создание ощущения поражения и хотят усилить чувство коллективной ответственности за войну.

