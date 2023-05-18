Спецпредставитель КНР посетил Украину. Вероятно, он встречался не только с Кулебой и Ермаком, но и с Зеленским

В период с 16 по 17 мая специальный представитель правительства Китайской Народной Республики Ли Хуэй посетил Украину. Поездка состоялась во исполнение договоренностей, достигнутых во время телефонного разговора президента Владимира Зеленского и Председателя КНР Си Цзиньпина 26 апреля. В ходе визита состоялась встреча Ли Хуэя с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и якобы президентом Украины Владимиром Зеленского.

Кулеба и Хуэй обсудили актуальные вопросы взаимодействия Украины и Китая и пути прекращения российской агрессии. Министр отметил важность участия Китая в реализации украинской формулы мира, Черноморской зерновой инициативы, гарантировании ядерной безопасности и других важных международных усилиях.

По поручению Главы государства руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел брифинг по текущей ситуации в контексте безопасности в стране для китайской правительственной делегации во главе с Ли Хуэем.

В МИД Китая сообщили, что Хуэй имел встречу и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Отмечается, что стороны обменялись мнениями по такому вопросу "как политическое урегулирование украинского кризиса и китайско-украинские отношения".

Хуэй объяснил позицию Китая относительно политического решения украинского кризиса, отметив, что выдвинутые Си Цзиньпином принципы являются основными ориентирами политического решения Китаем украинского кризиса. При этом "панацеи для решения кризиса не существует, и всем сторонам нужно начать с себя и создать условия для мирных переговоров, чтобы остановить войну".

Украинская сторона пока не подтвердила переговоров Ли Хуэя и Зеленского. Издание Bloomberg и другие пишут, что встреча таки якобы состоялась. В разговоре с главой государства китайский спецпредставитель якобы заверил, что Пекин будет помогать Украине "в пределах своих возможностей".