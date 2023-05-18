В ВСУ сообщили, на сколько Силы обороны продвинулись за сутки на Бахмутском направлении

Силам обороны Украины удалось продвинуться до 1700 метров на Бахмутском направлении, оккупанты потеряли 130 солдат погибшими, 145 ранеными (четверо попали в плен). Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.

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Несмотря на отсутствие преимущества в личном составе, технике и боеприпасах, ВСУ продолжили продвижение на флангах в Бахмуте и зашли на расстояние от 150 до 1700 метров за сутки.

Также Силы обороны уничтожили две самоходные артиллерийские установки "Мста", разведывательный беспилотник "Орлан-10" и восемь полевых складов с боеприпасами. Россияне нанесли 487 ударов артиллерией по позициям украинских подразделений, состоялось 25 боевых столкновений и шесть авианалетов оккупантов.