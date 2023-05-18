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В ВСУ сообщили, на сколько Силы обороны продвинулись за сутки на Бахмутском направлении

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Россияне нанесли 487 ударов артиллерией по позициям украинских подразделений

В ВСУ сообщили, на сколько Силы обороны продвинулись за сутки на Бахмутском направлении

Getty Images_

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Силам обороны Украины удалось продвинуться до 1700 метров на Бахмутском направлении, оккупанты потеряли 130 солдат погибшими, 145 ранеными (четверо попали в плен). Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.

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Несмотря на отсутствие преимущества в личном составе, технике и боеприпасах, ВСУ продолжили продвижение на флангах в Бахмуте и зашли на расстояние от 150 до 1700 метров за сутки.

Также Силы обороны уничтожили две самоходные артиллерийские установки "Мста", разведывательный беспилотник "Орлан-10" и восемь полевых складов с боеприпасами. Россияне нанесли 487 ударов артиллерией по позициям украинских подразделений, состоялось 25 боевых столкновений и шесть авианалетов оккупантов.

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В статье: война с россией Бахмут Сергей Череватый
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