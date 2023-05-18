Сейчас это пиксель. Главнокомандующий ВСУ поздравил украинский народ с Днем вышиванки
Также сегодня День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа
Головнокомандувач ЗСУ
18 мая 2023 года в Украине празднуют День вышиванки. Главнокомандующий ВСУ поздравил украинцев:
"Уникальный орнамент на военном пикселе. Несокрушимый символ национального сознания, идентичности, единства и будущей Победы нашего народа".
Отметим, что 18 мая также – День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук написала:
"Наверное, у каждого народа есть свои трагические даты. Есть такая и у братского крымскотатарского народа. К сожалению, украинцы тоже хорошо знают, что такое геноцид. Поэтому сегодня украинский и крымскотатарский народы бок о бок сражаются за то, чтобы геноцида больше не было. Если мы хотим, чтобы геноцид не повторялся, его надо наказать. Все вместе мы это сделаем".
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