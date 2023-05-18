  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Воздушных силах прокомментировали данные CNN о повреждении компонентов ЗРК Patriot
В тренде

В Воздушных силах прокомментировали данные CNN о повреждении компонентов ЗРК Patriot

Общие новости
(2 голосов)

Официальный комментарий

В Воздушных силах прокомментировали данные CNN о повреждении компонентов ЗРК Patriot

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В четверг, 18 мая, спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона отреагировал на информацию телеканала CNN о том, что якобы два компонента Patriot (генератор батареи и часть электроники) были повреждены во время одного из последних ударов врага.

"Меня удивляет, почему берется освещать информацию американская пресса. Мы, следуя всем стандартам НАТО, говорим, что в режиме реального времени: извините, но без комментариев. Мы держали это "без комментариев" в течение дня".

"Если там есть определенные повреждения, то они будут восстановлены. Patriot работает, возможно, он работал и этой ночью. Поэтому прошу всех сохранять спокойствие".

Читайте такжеВ Воздушных силах Украины и Белом доме прокомментировали заявление РФ о попадании в Patriot

По теме
yellow-arrow
"Война была неизбежной". Глава ГУР рассказал, сколько лет назад РФ начала готовиться к агрессии против Украины
yellow-arrow
"Колеи устали". В ГУР прокомментировали взрыв на железной дороге в оккупированном Крыму
yellow-arrow
США готовят пакет помощи Украине на $60 миллиардов, он нацелен на поддержку в 2024-м
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Юрий Игнат Patriot
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде