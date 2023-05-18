В Воздушных силах прокомментировали данные CNN о повреждении компонентов ЗРК Patriot

В четверг, 18 мая, спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона отреагировал на информацию телеканала CNN о том, что якобы два компонента Patriot (генератор батареи и часть электроники) были повреждены во время одного из последних ударов врага.

"Меня удивляет, почему берется освещать информацию американская пресса. Мы, следуя всем стандартам НАТО, говорим, что в режиме реального времени: извините, но без комментариев. Мы держали это "без комментариев" в течение дня".

"Если там есть определенные повреждения, то они будут восстановлены. Patriot работает, возможно, он работал и этой ночью. Поэтому прошу всех сохранять спокойствие".