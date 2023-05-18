США готовят пакет помощи Украине на $60 миллиардов, он нацелен на поддержку в 2024-м
Объявят в сентябре
Getty Images / Global Images Ukraine
Во время брифинга в Одессе бывший специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер отметил:
"Осенью мы введем еще один пакет помощи, который будет поддерживать Украину в течение 2024 года. Сейчас мы обсуждаем этот пакет в 60 млрд долларов, который, я думаю, будет введен в сентябре. Пакет планируется согласовать до президентских выборов в США".
Он добавил, что у США достаточно средств, чтобы поддержать контрнаступление ВСУ, которое должно начаться в начале лета и продлится до осени. Волкер заявил, что средства, которые будут использоваться для восстановления Украины, должны поступать на специально созданный фонд инвестирования – нужно создать исполнительный орган, который будет регулировать процесс восстановления Украины.
Популярное сейчас
- Влияние на корзину Шахтера, последние штрихи для прямой путевки чемпиона УПЛ в группу. Приоритеты еврокубковых результатов недели
- Ребров подписал договор с УАФ – Фабрицио Романо
- Россия в девятый раз с начала мая нанесла ракетный удар по Киеву, в Одессе есть попадание
- "6 Кинжалов – впечатляющий показатель". В Воздушных силах прокомментировали отбитую атаку
- Мудрик на стиле адаптируется на улицах Лондона. ФОТО
- Итальянская танцовщица прошлась голой по улицам Неаполя в честь скудетто Наполи. ВИДЕО