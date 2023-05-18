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США готовят пакет помощи Украине на $60 миллиардов, он нацелен на поддержку в 2024-м

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Объявят в сентябре

США готовят пакет помощи Украине на $60 миллиардов, он нацелен на поддержку в 2024-м

Getty Images / Global Images Ukraine

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Во время брифинга в Одессе бывший специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер отметил:

"Осенью мы введем еще один пакет помощи, который будет поддерживать Украину в течение 2024 года. Сейчас мы обсуждаем этот пакет в 60 млрд долларов, который, я думаю, будет введен в сентябре. Пакет планируется согласовать до президентских выборов в США".

Он добавил, что у США достаточно средств, чтобы поддержать контрнаступление ВСУ, которое должно начаться в начале лета и продлится до осени. Волкер заявил, что средства, которые будут использоваться для восстановления Украины, должны поступать на специально созданный фонд инвестирования – нужно создать исполнительный орган, который будет регулировать процесс восстановления Украины.

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В статье: война с россией
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