"Колеи устали". В ГУР прокомментировали взрыв на железной дороге в оккупированном Крыму

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона прокомментировал утренний взрыв на железной дороге во временно оккупированном Крыму, в результате которого с путей сошли несколько вагонов.

Он отметил, что пути "устали" работать на захватчиков, и теперь некоторое время будут "отдыхать".

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