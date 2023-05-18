"Колеи устали". В ГУР прокомментировали взрыв на железной дороге в оккупированном Крыму
По ней перебрасывали оружие
ГУР
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона прокомментировал утренний взрыв на железной дороге во временно оккупированном Крыму, в результате которого с путей сошли несколько вагонов.
Он отметил, что пути "устали" работать на захватчиков, и теперь некоторое время будут "отдыхать".
"По тем же путям перевозят, наверное, и другие вещи, в частности оружие, БК, бронетехнику и все другие средства, которые используются для захватнической войны против Украины, чтобы убивать гражданских мирных украинцев и украинских защитников. Поэтому вполне естественно, что эти пути не выдержали, устали и теперь на некоторое время не функционируют. Можем констатировать, что нормально инфраструктура заработает тогда, когда Крым вернется в Украину, пока там российские террористы покоя там не будет".
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