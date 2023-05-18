"Война была неизбежной". Глава ГУР рассказал, сколько лет назад РФ начала готовиться к агрессии против Украины

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов дал интервью журналисту Дмитрию Комарову. В частности, он отметил следующее в контексте начала подготовки РФ к войне:

"Активно Россия начала готовиться к агрессии против Украины с 2007 года. В 2014-м году они воспользовались удобным для них моментом. В принципе, дальше все вы видели. Как оно двигалось".

"Но они в то время как раз воспользовались моментом. Однако еще раз вам говорю: не было бы событий 2014 года, это бы ничего не изменило, война между нами была неизбежной".