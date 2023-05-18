В боях под Бахмутом погибли несколько белорусских добровольцев, - СМИ
С февраля 2022 г. на войне в Украине, борясь за свободу Украины и Беларуси, погиб по меньшей мере 21 белорус
Getty Images_
Белорусские подразделения понесли потери в боях под Бахмутом, ранены и погибли.
Об этом сообщило белорусское издание "Наша Ніва".
"Детали и фамилии погибших пока не публикуются. Насколько известно, речь может идти даже о пяти добровольцах. Ждем официальную информацию", - говорится в сообщении.
Впоследствии мониторинговая группа "Беларуські Гаюн" сообщила, что под Бахмутом погиб боец батальона "Волат" полка Калиновского, еще четверо числятся пропавшими без вести.
По информации подразделения, "они точно не в плену".
"Мы находимся на связи с родными погибшего и пропавших без вести бойцов. Еще несколько бойцов получили ранения разной степени тяжести. Сейчас их жизни ничего не угрожает", – сообщили в полку.
Отмечается, что до последнего времени было известно, что с февраля 2022 г. на войне в Украине, борясь за свободу Украины и Беларуси, погиб по меньшей мере 21 белорус.
Популярное сейчас
- В ВСУ сообщили, на сколько Силы обороны продвинулись за сутки на Бахмутском направлении
- Ребров подписал договор с УАФ – Фабрицио Романо
- ВСУ выжигали артиллерию оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 17 мая
- "С нас хватит," - Венгрия заблокирует предоставление Украине помощи от ЕС
- Красотка дня. Нереальная жена немецкой звезды Манчестер Сити. ФОТО
- Итальянская танцовщица прошлась голой по улицам Неаполя в честь скудетто Наполи. ВИДЕО