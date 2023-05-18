В боях под Бахмутом погибли несколько белорусских добровольцев, - СМИ

Белорусские подразделения понесли потери в боях под Бахмутом, ранены и погибли.

Об этом сообщило белорусское издание "Наша Ніва".

"Детали и фамилии погибших пока не публикуются. Насколько известно, речь может идти даже о пяти добровольцах. Ждем официальную информацию", - говорится в сообщении.

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Впоследствии мониторинговая группа "Беларуські Гаюн" сообщила, что под Бахмутом погиб боец батальона "Волат" полка Калиновского, еще четверо числятся пропавшими без вести.

По информации подразделения, "они точно не в плену".

"Мы находимся на связи с родными погибшего и пропавших без вести бойцов. Еще несколько бойцов получили ранения разной степени тяжести. Сейчас их жизни ничего не угрожает", – сообщили в полку.

Отмечается, что до последнего времени было известно, что с февраля 2022 г. на войне в Украине, борясь за свободу Украины и Беларуси, погиб по меньшей мере 21 белорус.