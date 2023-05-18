Зеленский: Без возвращения Крыма не будет возвращения покоя международным отношениям
Крым - краеугольный камень украинской победы
Julia Kochetova / DER SPIEGEL
Президент Владимир Зеленский заявил, что без Крыма не будет возвращения покоя международным отношениям и праву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства по поводу Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.
"Сейчас все больше и больше лидеров осознают, что без возвращения Крыма не будет возвращения покоя международным отношениям и полной силы международному праву", - заявил президент.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что когда украинские военные дойдут до Крыма, то российскому диктатору Владимиру Путину придется искать выход, чтобы жить в мире.
При этом Зеленский заявлял, что решение о проведении референдума на территории Крыма после деоккупации полуострова будет принимать народ Украины.
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