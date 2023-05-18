Ломаченко: Мы просто должны молиться и просить бога прекратить эту войну

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) ответил на вопрос, как остановить войну в Украине.

"Как на меня повлияла война? Трудно сказать, потому что ты ничего не можешь изменить. Если ты что-то говоришь или делаешь, то это ничего не изменит. Я думаю, только бог может это изменить. Поэтому мы просто должны молиться и просить его прекратить эту войну", - сказал Ломаченко на пресс-конференции перед боем с Девином Хэйни.

Также боксер высказался о войне в специальном ролике от Top Rank:

"Ты ничего не можешь сделать, когда война приходит в твою страну, твой дом. Это неправильно, по моему мнению.

Я просто старался защитить мою семью, мой дом и нашу страну. Это простое решение для людей, которые любят свою страну, дом, семью и народ.

Ты не думаешь о четырех поясах и абсолютном чемпионстве. Нет, ты вообще не думаешь об этом. Сейчас я начинаю думать о своей семье и детях – где и как они будут расти, кем они станут. Это цель моей борьбы".