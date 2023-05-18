  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Ломаченко: Мы просто должны молиться и просить бога прекратить эту войну
В тренде

Ломаченко: Мы просто должны молиться и просить бога прекратить эту войну

Общие новости
(3 голосов)

Василий - очень набожный человек

Ломаченко: Мы просто должны молиться и просить бога прекратить эту войну

скриншот

Новина українською

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) ответил на вопрос, как остановить войну в Украине.

Читайте также"Это принципиальная позиция", - MEGOGO не будет транслировать бой Ломаченко - Хейни

"Как на меня повлияла война? Трудно сказать, потому что ты ничего не можешь изменить. Если ты что-то говоришь или делаешь, то это ничего не изменит. Я думаю, только бог может это изменить. Поэтому мы просто должны молиться и просить его прекратить эту войну", - сказал Ломаченко на пресс-конференции перед боем с Девином Хэйни.

Также боксер высказался о войне в специальном ролике от Top Rank:

"Ты ничего не можешь сделать, когда война приходит в твою страну, твой дом. Это неправильно, по моему мнению.

Я просто старался защитить мою семью, мой дом и нашу страну. Это простое решение для людей, которые любят свою страну, дом, семью и народ.

Ты не думаешь о четырех поясах и абсолютном чемпионстве. Нет, ты вообще не думаешь об этом. Сейчас я начинаю думать о своей семье и детях – где и как они будут расти, кем они станут. Это цель моей борьбы".

По теме
yellow-arrow
Зеленский: Без возвращения Крыма не будет возвращения покоя международным отношениям
yellow-arrow
Плацдарм для контрнаступления: 3-я штурмовая бригада заявила о прорыве на окрестностях Бахмута
yellow-arrow
В боях под Бахмутом погибли несколько белорусских добровольцев, - СМИ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко война с россией
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Джан Мурадов (Придеснянськ)
18.05.2023 в 18:04
Пішов ти нах козломордий
Ответить
+2
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде