Плацдарм для контрнаступления: 3-я штурмовая бригада заявила о прорыве на окрестностях Бахмута
Ширина полосы прорыва составила 2000 м, а глубина - 700 м
t.me/ab3army
3-я отдельная штурмовая бригада в составе Сухопутных войск ВСУ сообщила о прорыве на западных окраинах Бахмута - защитники продвинулись на 2000 м в ширину и на 700 м в глубину.
Об этом сообщает пресс-служба бригады в Телеграм.
"Третья штурмовая провела наступательные действия на западных окраинах Бахмута, создав плацдарм для дальнейшего контрнаступления.
Ширина полосы прорыва составила 2000 м, а глубина - 700 м", - говорится в сообщении.
По оценке защитников, предварительно, у врага не менее 50 "200-х" и до сотни "300-х".
Еще 4 россиян попали в плен.
Также ликвидированы резервы оккупантов на данном направлении, в частности несколько российских складов БК.
Сообщается, что успешные штурмовые действия выполнили бойцы 1-го штурмового и 1-го механизированного батальонов.
Отметим, что 3-я штурмовая бригада выполняет боевые задачи на фронте в составе Тактической группы "А".
Это группировка, основу которой составляют бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады. Также в ТГр "А" входят другие спецподразделения ВСУ. Командир группы – Андрей Билецкий.
Уже несколько месяцев подряд личный состав формирования вместе уничтожает врага на передовой в Бахмуте.
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