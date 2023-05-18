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Плацдарм для контрнаступления: 3-я штурмовая бригада заявила о прорыве на окрестностях Бахмута

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Ширина полосы прорыва составила 2000 м, а глубина - 700 м

Плацдарм для контрнаступления: 3-я штурмовая бригада заявила о прорыве на окрестностях Бахмута

t.me/ab3army

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3-я отдельная штурмовая бригада в составе Сухопутных войск ВСУ сообщила о прорыве на западных окраинах Бахмута - защитники продвинулись на 2000 м в ширину и на 700 м в глубину.

Об этом сообщает пресс-служба бригады в Телеграм.

"Третья штурмовая провела наступательные действия на западных окраинах Бахмута, создав плацдарм для дальнейшего контрнаступления.

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Ширина полосы прорыва составила 2000 м, а глубина - 700 м", - говорится в сообщении.

По оценке защитников, предварительно, у врага не менее 50 "200-х" и до сотни "300-х".

Еще 4 россиян попали в плен.

Также ликвидированы резервы оккупантов на данном направлении, в частности несколько российских складов БК.

Сообщается, что успешные штурмовые действия выполнили бойцы 1-го штурмового и 1-го механизированного батальонов.

Отметим, что 3-я штурмовая бригада выполняет боевые задачи на фронте в составе Тактической группы "А".

Это группировка, основу которой составляют бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады. Также в ТГр "А" входят другие спецподразделения ВСУ. Командир группы – Андрей Билецкий.

Уже несколько месяцев подряд личный состав формирования вместе уничтожает врага на передовой в Бахмуте.

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В статье: война с россией
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