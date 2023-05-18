Российский Матч ТВ прекратил показ матчей сборной Латвии на ЧМ по хоккею из-за проукраинского баннера
Латыши и на хоккее поддерживают Украину
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Российский телеканал "Матч ТВ" прекратил показ матчей с участием сборной Латвии на чемпионате мира по хоккею из-за того, что во время трансляции матча между сборными Латвии и Канады в эфир попал баннер в поддержку Украины, который на трибунах разместили местные болельщики.
На баннере было написано: "Слава Украине! Героям слава!"
Запланированные трансляции и повторы прошлых игр с участием латышей исключены из сетки вещания.
Чемпионат мира проходит в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия) с 12 по 28 мая. Изначально турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге, однако IIHF лишила Россию данного права.
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