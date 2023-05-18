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Британия официально подтвердила использование украинскими военными ракет Storm Shadow

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Ракеты уже работают на благо Украины

Британия официально подтвердила использование украинскими военными ракет Storm Shadow

David Monniaux

Новина українською

Украинские военные уже используют дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые передала Британия.

Как сообщает Sky News, об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес.

"Все, что я могу сказать, это то, что, насколько я понимаю, они (ракеты Storm Shadow - ред.) были использованы после того, как мы объявили об их доставке в Украину, но я не собираюсь вдаваться в дальнейшие подробности", - подчеркнул глава оборонного ведомства Британии.

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Он также добавил, что системы вооружения, которые были предоставлены Украине западными союзниками, продемонстрировали эффективность и "имели значение".

Стоит заметить, что ранее информация об использовании ракет Storm Shadow для ударов по российским целям в Украине появлялась в СМИ. Журналисты ссылались на американских чиновников.

Напомним, 11 мая Уоллес подтвердил, что его страна передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые могут бить по целям на расстоянии более 250 километров.

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В статье: война с россией Бен Уоллес
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