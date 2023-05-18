В Пентагоне заявили, что поврежденный в Украине ЗРК Patriot уже починили

В Украине починили зенитный ракетный комплекс Patriot, который был поврежден. Сейчас система ПВО уже находится в рабочем состоянии.

Об этом сообщила на брифинге заместитель спикера Пентагона Сабрины Сингх.

"Одна система Patriot была повреждена, но сейчас она отремонтирована, полностью восстановлена и работает", - заявила Сингх, отвечая на вопросы о повреждении в Украине американского ЗРК.

Напомним, что после недавнего ракетного удара ранее россияне начали заявлять о якобы уничтожении ЗРК Patriot при помощи "высокоточного оружия". В Украине никак не комментировали эту информацию.

Позже западные СМИ начали писать о том, что американская противоракетная система получила незначительные повреждения в Украине.

При этом Сингх стала первым официальным лицом, которая подтвердила повреждение ЗРК.