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В Пентагоне заявили, что поврежденный в Украине ЗРК Patriot уже починили

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Одна система отремонтирована, полностью восстановлена и работает

В Пентагоне заявили, что поврежденный в Украине ЗРК Patriot уже починили

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В Украине починили зенитный ракетный комплекс Patriot, который был поврежден. Сейчас система ПВО уже находится в рабочем состоянии.

Об этом сообщила на брифинге заместитель спикера Пентагона Сабрины Сингх.

"Одна система Patriot была повреждена, но сейчас она отремонтирована, полностью восстановлена и работает", - заявила Сингх, отвечая на вопросы о повреждении в Украине американского ЗРК.

Напомним, что после недавнего ракетного удара ранее россияне начали заявлять о якобы уничтожении ЗРК Patriot при помощи "высокоточного оружия". В Украине никак не комментировали эту информацию.

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Позже западные СМИ начали писать о том, что американская противоракетная система получила незначительные повреждения в Украине.

При этом Сингх стала первым официальным лицом, которая подтвердила повреждение ЗРК.

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В статье: война с россией
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