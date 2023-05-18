В Пентагоне заявили, что поврежденный в Украине ЗРК Patriot уже починили
Одна система отремонтирована, полностью восстановлена и работает
Getty Images / Global Images Ukraine
В Украине починили зенитный ракетный комплекс Patriot, который был поврежден. Сейчас система ПВО уже находится в рабочем состоянии.
Об этом сообщила на брифинге заместитель спикера Пентагона Сабрины Сингх.
"Одна система Patriot была повреждена, но сейчас она отремонтирована, полностью восстановлена и работает", - заявила Сингх, отвечая на вопросы о повреждении в Украине американского ЗРК.
Напомним, что после недавнего ракетного удара ранее россияне начали заявлять о якобы уничтожении ЗРК Patriot при помощи "высокоточного оружия". В Украине никак не комментировали эту информацию.
Позже западные СМИ начали писать о том, что американская противоракетная система получила незначительные повреждения в Украине.
При этом Сингх стала первым официальным лицом, которая подтвердила повреждение ЗРК.
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