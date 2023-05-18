Маляр: На отдельных участках в окрестностях Бахмута наши войска продвинулись на 1 км
В самом городе идут ожесточенные бои
facebook.com/GeneralStaff.ua
Сегодня, 18 мая, Вооруженные силы Украины отразили все атаки на Бахмут. Более того, на отдельных участках есть продвижение украинских войск.
Об этом сообщила в Telegram замминистра обороны Украины Анны Маляр.
"Противник стянул в Бахмут большую часть своих резервов и значительно усилил группировку. Сегодня весь день враг атаковал Бахмут. Все атаки нашими защитниками отбиты", - сообщила замминистра.
По ее данным, по состоянию на 19.00, 18 мая, украинские военные контролируют юго-западную часть Бахмута.
"На окрестностях на севере от Бахмута враг тоже атаковал. Атаки отбиты. На отдельных участках есть продвижение наших войск на 500 метров", - добавила Маляр.
Она также сообщила, что в пригороде Бахмута на юге в течение дня шли упорные бои. Противник переходил в наступление и пытался вернуть утраченные территории, однако понес потери и не смог выполнить свои задачи.
"На отдельных участках наши войска продвинулись на 1 км", - добавила заместитель министра.
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