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Моуриньо в финале Лиги Европы, Ребров собирает штаб для работы в сборной. Главные новости за 18 мая

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А также претенденты на тренера года в АПЛ и финалисты Лиги конференций

Моуриньо в финале Лиги Европы, Ребров собирает штаб для работы в сборной. Главные новости за 18 мая

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 18 мая

Сергей Ребров в скором времени возглавит сборную Украины

Украинский тренер "Аль-Альйна" Сергей Ребров в скором времени возглавит сборную Украины. Соглашение уже подписано и скоро об этом объявят официально, информирует Фабрицио Романо. Также инсайдер подтвердил, что были переговоры и с хорватским специалистом Славеном Биличем. Ребров намерен пригласить в свой тренерский штаб Висенте Гомеса, Унаи Мельгосу, Альберто Босха и Глеба Платова.

Рома сыграет с Севильей в финале Лиги Европы

Первый финалистом Лиги Европы стала “Рома” Жозе Моуриньо. Римлянам достаточно было не проиграть в ответном матче с “Байером”. “Рома” за весь матч выполнила всего удар против 23 у Леверкузена, но так и не пропустила (0:0, 1:0 по сумме двух матчей). Во второй игре “Севилье” понадобился овертайм, чтобы дожать “Ювентус”. После 90 минут счет был 1:1 (Сусо - Влахович), а победный гол забил Эрик Ламела. Финал ЛЕ “Севилья” – “Рома” состоится 31 мая.

Вест Хэм и Фиорентина встретятся в финале Лиги конференций

Помимо Лиги чемпионов и Лиги Европы, итальянская команда будет и в финале Лиги конференций. “Фиорентине” удалось сделать камбэк после домашнего поражения “Базелю” 2:1, забив третий гол в ответном матче на 120+9 минуте (3:1). Не было драмы в параллельном полуфинале – “Вест Хэм” второй раз справился с “АЗ” (1:0). Финал состоится седьмого июня.

Де Дзерби может быть признан лучшим тренером сезона в Англии

АПЛ огласила претендентов на звание лучшего тренера сезона 2022/23. На награду претендуют Роберто Де Дзерби (“Брайтон”), Микель Артета (“Арсенал”), Унаи Эмери ("Астон Вилла"), Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Эдди Хау ("Ньюкасл") и Марку Силва ("Фулхэм"). Также Премьер-лига предлагает выбрать и лучшего футболиста сезона из следующего списка: Эрлинг Холанд, Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Маркус Рашфорд ("Манчестер Юнайтед"), Мартин Эдегор, Букайо Сака ("Арсенал") и Киран Триппьер ("Ньюкасл").

Куртуа играл против Сити с травмой

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа играл с повреждением в ответном полуфинале Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (0:4), пишет Marca. Бельгиец повредил трицепс еще в игре с “Хетафе”. Ожидается, что Куртуа пропустит ближайший поединок Ла Лиги против "Валенсии".

Реал не знает, что делать с Луниным

Мадридский "Реал" еще не определился с будущим украинского голкипера Андрея Лунина. Как пишет Relevo, клуб постепенно формирует летние трансферные планы, однако по украинцу у мадридцев все еще нет устойчивого мнения. Лунин устраивает Анчелотти в качестве второго кипера, однако основным вратарем тренер видит только Тибо Куртуа. При этом, сам Лунин хочет получать игровое время.

Ньюкаслу нужна одна победа для выхода в Лигу чемпионов

“Ньюкасл” смог уверенно переиграть “Брайтон” в перенесенном матче АПЛ (4:1). Команда Эдди Хау забила по два гола в каждом из таймов, и “чайки” смогли ответить лишь одним мячом. Благодаря этой победе “Ньюкасл” увеличил отрыв от пятого “Ливерпуля” до четырех очков за два тура до финиша.

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