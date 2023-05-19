Россия в десятый раз за май атаковала Киев. Шахеды шли несколькими волнами
ПВО отработала на отлично
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В ночь на пятницу, 19 мая, Россия снова нанесла удар по столице Украины – это была уже десятая атака с начала мая.
Как сообщает Киевская городская военная администрация, на этот раз враг применял боражирующие боеприпасы "Shahed".
"С точки зрения тактики, это было нападение в несколько волн, с короткими интервалами между атаками. Такой тактикой кремлевское зло пытается истощить нашу ПВО, а также психологически влиять на гражданское население. Не дождутся! Все обнаруженные воздушные цели, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами нашей противовоздушной обороны. Удары по Киеву не допущены!", - говорится в официальном сообщении.
Заметим, что, по сообщениям СМИ, этой ночью шахеды также летели в цели на западе страны – во Львовской и Волынской областях. Сообщалось о работе ПВО в этих регионах. Однако официальной информации пока нет. О взрывах в Кривом Роге сообщал Александр Вилкул.
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