ВСУ за четверг поразили 7 станций РЭБ и радиолокационную станцию россиян
Также нанесено 8 ударов по районам сосредоточения оккупантов
Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке пятницы, 19 мая, сообщает, что за минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения вооружения и военной техники, склад боеприпасов, 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях, зенитно-ракетный комплекс противника, 7 радиоэлектронных станций борьбы и радиолокационную станцию.
Россияне в свою очередь нанесли 39 ракетных и 39 авиационных ударов, а также совершили 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. ВСУ при этом уничтожили 21 крылатую ракету, а также 8 вражеских БПЛА разного типа.
В сводке указывается, что за минувшие сутки произошло 29 боевых столкновений на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые горячие бои ведутся за Бахмут и Марьинку.
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