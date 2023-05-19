В Воздушных силах рассказали о ночной атаке РФ: сколько дронов и ракет выпустил враг и сколько удалось сбить
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Повітряни Сили ЗСУ
В ночь на 19 мая 2023 года российские оккупанты атаковали Украину с северного и юго-восточного направлений ударными дронами "Shahed-136/131" и крылатыми ракетами "Калибр" с кораблей в Черном море.
Ночью воздушная тревога звучала во многих городах и областях Украины. Были зафиксированы пуски 22 "шахедов" и шести "Калибров".
В течение этой ночной атаки силами и средствами противовоздушной обороны воздушных командований "Центр", "Запад" и "Юг" уничтожено три крылатые ракеты и 16 ударных дронов, как сообщает пресс-служба Воздушных Сил Вооруженных сил Украины в утренней сводке.
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