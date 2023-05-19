  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Воздушных силах рассказали о ночной атаке РФ: сколько дронов и ракет выпустил враг и сколько удалось сбить
В тренде

В Воздушных силах рассказали о ночной атаке РФ: сколько дронов и ракет выпустил враг и сколько удалось сбить

Общие новости
(2 голосов)

В цифрах

В Воздушных силах рассказали о ночной атаке РФ: сколько дронов и ракет выпустил враг и сколько удалось сбить

Повітряни Сили ЗСУ

Новина українською

В ночь на 19 мая 2023 года российские оккупанты атаковали Украину с северного и юго-восточного направлений ударными дронами "Shahed-136/131" и крылатыми ракетами "Калибр" с кораблей в Черном море.

Ночью воздушная тревога звучала во многих городах и областях Украины. Были зафиксированы пуски 22 "шахедов" и шести "Калибров".

В течение этой ночной атаки силами и средствами противовоздушной обороны воздушных командований "Центр", "Запад" и "Юг" уничтожено три крылатые ракеты и 16 ударных дронов, как сообщает пресс-служба Воздушных Сил Вооруженных сил Украины в утренней сводке.

Читайте такжеРоссия в десятый раз за май атаковала Киев. Шахеды шли по нескольким волнам

По теме
yellow-arrow
Ночные громкие взрывы. Над Львовщиной работала ПВО, на Днепропетровщине есть попадания
yellow-arrow
Президент Украины будет присутствовать на саммите G7 в Японии
yellow-arrow
Уничтожая танки, машины и артиллерию врага. Генштаб – о потерях россиян за 18 мая
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией ПВО ППО
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде