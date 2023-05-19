Уничтожая танки, машины и артиллерию врага. Генштаб – о потерях россиян за 18 мая
+660
Холодний Яр
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.05.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 201760 (+660) человек ликвидировано,
- танков – 3777 (+4) ед,
- боевых бронированных машин – 7377 (+4) ед,
- артиллерийских систем – 3210 (+12) ед,
- РСЗО – 564 (+1) ед,
- средства ПВО – 319 (+1) ед,
- самолетов – 308 (+0) ед,
- вертолетов – 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно–тактического уровня – 2769 (+10),
- крылатые ракеты – 1011 (+21),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 6083 (+10) ед,
- специальная техника – 419 (+1).
Данные уточняются.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Заочное соревнование Шахтера и Днепра-1, Ротань против Динамо. Расписание футбола на 19-21 мая
- Моуриньо в финале Лиги Европы, Ребров собирает штаб для работы в сборной. Главные новости за 18 мая
- Львов предлагает игрокам досрочно разорвать контракты, - Бурбас
- "6 Кинжалов – впечатляющий показатель". В Воздушных силах прокомментировали отбитую атаку
- Красотка дня. Соблазнительная жена героя Интера Лаутаро Мартинеса. ФОТО
- Мудрик на стиле адаптируется на улицах Лондона. ФОТО
Новости по теме
- 08:24 Украинские ВСУ выжигали артиллерию оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 17 мая
- 07:23 Украинские ВСУ сокращают разницу в количестве авиаударов – в среду лишь в два раза меньше, чем у россиян
- 08:26 Украинские Двести тысяч двухсотых россиян за время полномасштабного вторжения. Генштаб обновил потери РФ
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн