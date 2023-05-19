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Уничтожая танки, машины и артиллерию врага. Генштаб – о потерях россиян за 18 мая

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+660

Уничтожая танки, машины и артиллерию врага. Генштаб – о потерях россиян за 18 мая

Холодний Яр

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.05.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 201760 (+660) человек ликвидировано,
  • танков – 3777 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин – 7377 (+4) ед,
  • артиллерийских систем – 3210 (+12) ед,
  • РСЗО – 564 (+1) ед,
  • средства ПВО – 319 (+1) ед,
  • самолетов – 308 (+0) ед,
  • вертолетов – 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно–тактического уровня – 2769 (+10),
  • крылатые ракеты – 1011 (+21),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6083 (+10) ед,
  • специальная техника – 419 (+1).

Данные уточняются.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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