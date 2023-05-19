Президент Украины будет присутствовать на саммите G7 в Японии

Владимир Зеленский лично примет участие в саммите "Группы семи" в Японии, это подтвердил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире национального телемарафона. Это будет первый визит президента Украины в Азию с начала полномасштабного вторжения россии.

"Там будут приниматься очень важные вещи, и поэтому присутствие нашего президента абсолютно важно для отстаивания наших интересов".

Первыми о визите Зеленского на G7 написали в Bloomberg. Зеленский полетит на военном самолете США в Японию после остановки в Саудовской Аравии для участия в саммите Лиги арабских государств, сообщили изданию анонимные источники.

Визит президента Украины в Хиросиму (место первой ядерной атаки в истории) является "особенно символичным", учитывая угрозы путина применить ядерное оружие, отмечало издание.

Отметим, что война в Украине является главной темой трехдневного саммита, который начинается 19 мая в Хиросиме. Ожидается, что лидеры сделают совместное заявление о поддержке Украины и обнародуют новые меры, чтобы ограничить способность РФ финансировать и обеспечивать войну.