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СМИ: Белый дом разрешит союзникам передачу Украине F-16. Известно, за какой срок США могут научить летчиков ВСУ управлять истребителями

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General Dynamics F-16 Fighting Falcon – полное название самолета

СМИ: Белый дом разрешит союзникам передачу Украине F-16. Известно, за какой срок США могут научить летчиков ВСУ управлять истребителями

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Администрация Джо Байдена проинформировала европейских союзников о том, что США разрешат им передавать Украине американские истребители F-16. Об этом пишет издание CNN. Соответствующее решение Белый дом готов принять на фоне растущего давления со стороны представителей Конгресса США и союзников из-за усиления российских воздушных атак на Украину.

Пока чиновники в Вашингтоне не знают об официальных запросах партнеров на передачу F-16 Украине. Администрация Байдена готова одобрить экспорт самолетов, если союзники решат поставить их Украине. Ранее в Пентагоне заявили, что не будут возражать против передачи американских истребителей F-16 третьими странами.

В то же время появилась информация о том, что США могут научить украинских летчиков управлять F-16 за четыре месяца. Военно-воздушные силы США высоко оценили способность двух украинских летчиков овладеть западными истребителями F-16 (они проходили проверку в конце февраля и в начале марта на авиабазе в штате Аризона). Об этом говорится во внутреннем документе ВВС США, который оказался в распоряжении портала Yahoo News.

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Один из украинских летчиков имел опыт управления МиГ-29, другой – Су-27. Оба не имели предыдущего опыта работы с F-16 и были проверены на тренажере, где провели девять занятий по 12 часов. Их оценили четыре опытных инструктора ВВС США, каждый из которых имел тысячи часов налета на F-16. Специалисты назвали языковой барьер "проблемой", однако отметили, что уже через несколько недель у обоих пилотов наблюдалось "заметное улучшение владения английским языком".

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В статье: война с россией F-16
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