Великобритания ввела новый масштабный пакет санкций против России

Новые санкции от Великобритании направлены на противодействие хищению Россией украинского зерна, передовые военные технологии врага и другие источники доходов агрессора. В частности, Лондон ввел санкции против 86 физических и юридических лиц.

Пакет включает компании, связанные с хищением украинского зерна, а также те, которые участвуют в поставках российских энергоносителей. Также под санкции попали компании, связанные с "Росатомом", которые производят передовые материалы и технологии, в том числе лазеры.

К ним относятся "УМАТЕКС", который производит для "Росатома" композитные материалы на основе углеродного волокна, которые могут быть использованы в военных целях, и "ТРИНИТИ", чьи исследования и разработки в области лазерной физики напрямую финансируются за счет государственного оборонного заказа РФ. Лазеры ТРИНИТИ были установлены на танковых шасси с целью ослепления оптики самолетов и вывода из строя высокоточного оружия.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли подтвердил, что суверенные активы России будут оставаться заблокированными до тех пор, пока РФ не согласится заплатить за ущерб, причиненный ею в Украине.

Санкции напрямую касаются лиц и организаций, связанных с энергетическим, металлургическим, оборонным, транспортным и финансовым секторами России. Это усиливает давление на остатки доходов путина и его попытки использовать эти сектора для поддержки своей военной машины.

Эти решения были приняты после того, как премьер-министр Риши Сунак объявил о новых запретах на импорт российских алмазов и металлов на саммите "Большой семерки" в Японии сегодня, 19 мая.

В список также попали Олег Романенко, руководитель Запорожской атомной электростанции, который находился в сговоре с российским правительством, эксплуатирующая организация Запорожской атомной электростанции, 13 членов совета директоров "Газпром-нефти" и 5 членов совета директоров "Транснефти".

Под санкции попал Игорь Алтушкин, олигарх-миллиардер, владеющий Русской медной компанией. Будучи третьим по величине производителем меди в России, Алтушкин и его бизнес продолжают играть ключевую роль в секторе, имеющем стратегическое значение для военной машины путина.

8 других компаний, связанных с производством металлов в России, также попали под санкции, а Великобритания объявила, что также запретит импорт российских металлов, включая алюминий, никель и медь.

24 физических и юридических лица, связанных с российскими транспортными услугами, также попали под санкции. К ним относятся Pawell Shipping Co LLP, Государственная зерновая корпорация и ее директор Никита Бусел, которые связаны с систематической кражей украинского зерна. Как сообщается, это зерно и другие сельскохозяйственные товары были похищены со складов и полей на временно оккупированных территориях Украины и отправлены из Запорожья под маркировкой российских товаров.

Шесть крупных российских судоходных компаний, которые сделали возможной и поддерживали экономику путина в военное время, также попали под санкции. Сюда входит Sun Ship Management, компания, связанная с "Совкомфлотом", крупнейшей государственной судоходной компанией России, которая поддерживает РФ, чтобы обойти или подорвать влияние западных санкций.

20 руководителей оборонных ведомств и компаний – тоже в списке. Дальнейшие санкции направлены против лиц и организаций, которые поддерживают продолжающуюся военную деятельность России, оснащая как российские вооруженные силы, так и группу Вагнера. Среди тех, кто попал под санкции:

Алан Валерьевич Лушинков и Владимир Николаевич Лепин, которые являются директорами ОАО "Концерн "Калашников", производящего 95% всего огнестрельного оружия в России;

АО "БМЗ", которое производит противопехотные и противотанковые мины, используемые российскими вооруженными силами в Украине;

АО "Мотовилихинское", миноритарное дочернее предприятие российского оборонного конгломерата "Ростех", которое производит гаубицы, используемые российскими вооруженными силами в Украине.

Пять финансовых учреждений также попали под санкции. Среди них – АО "Дом РФ", действующее по поручению российского правительства, и "Металлургический инвестиционный банк", который поддерживает российский промышленный экспорт.